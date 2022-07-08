Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 06:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.
67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı.
Kyodo ajansı, eski başbakanın durumunun ağır olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurdu.
Saldırgan yakalandı
Abe'ye çifte ile ateş açan 42 yaşındaki saldırganın yakalandığı öğrenildi.
NHK televizyonu da Abe'nin saldırının ardından muhtemelen kalp krizi geçirdiğini kaydetti.
Sağlık sorunları için görevi bırakmıştı
Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.
Etiketler: Japonya
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