Dünya Bankası Liberya Sorumlusu Dr. Khwima Nthara, Liberya Maliye Bakanı Samuel D. Tweah ve Sağlık Bakanı Whilhemina Jallah, başkent Monrovia'da düzenlenen törende, 9 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Dünya Bankası Liberya Sorumlusu Nthara, törende yaptığı açıklamada, finansmanın, ülkenin sağlık sektörün iyileştirilmesi ve COVID-19 acil projesi için kullanılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Jallah da ülkedeki COVID-19 vakalarının önemli ölçüde azaldığını kaydederek, finansmanın bir kısmının nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için kullanılacağını ifade etti.