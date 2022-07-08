Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Liberya sağlık sektörüne 9 milyon dolar finansman
Dünya Bankası, Liberya'da sağlık sektörünün iyileştirilmesi için 9 milyon dolar finansman sağlayacak.
Dünya Bankası Liberya Sorumlusu Dr. Khwima Nthara, Liberya Maliye Bakanı Samuel D. Tweah ve Sağlık Bakanı Whilhemina Jallah, başkent Monrovia'da düzenlenen törende, 9 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.
Dünya Bankası Liberya Sorumlusu Nthara, törende yaptığı açıklamada, finansmanın, ülkenin sağlık sektörün iyileştirilmesi ve COVID-19 acil projesi için kullanılacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Jallah da ülkedeki COVID-19 vakalarının önemli ölçüde azaldığını kaydederek, finansmanın bir kısmının nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için kullanılacağını ifade etti.
Etiketler: Dünya Bankası Koronavirüs
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