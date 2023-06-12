Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısının yargılanacağı mahkemeye şüpheli paket gönderildi

2012-2020'deki göreviyle "en uzun süre görev yapan Japon Başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun Temmuz 2022'de Nara'da suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya'nın, yargılanacağı Nara Bölge Mahkemesine, dava hazırlık prosedürlerinin gerçekleştirildiği aşamada şüpheli paket gönderildiği saptandı.

33 santimetre uzunluğunda, 28 santimetre genişliğinde ve 26 santimetre yüksekliğindeki karton kutu, mahkeme binasının giriş noktasında metal dedektöre takıldı.

Olay sonrası bina tahliye edilirken Nara Eyalet Polisi, bina etrafında güvenlik tedbirlerini artırdı. Bomba imha ekibi de şüpheli paketi incelemek üzere olay yerine gitti.

Nara Bölge Mahkemesi, Japon zanlı Yamagami'nin, yargılanmasını kapsayan ve duruşma öncesi prosedürlerinin hazırlık ve kontrol sürecinin iptal edildiğini duyurdu.

Suikast

Abe Şinzo, 8 Temmuz 2022'de batıdaki Nara'da, partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe'nin cenazesine, Temmuz 2022'de basına kapalı, Eylül 2022'de de resmi devlet töreni düzenlenmişti.

Saldırıda kullandığı el yapımı silahla, evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı Yamagami Tetsuya, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.