Suriye'de Birleşmiş Milletler'in üçüncü ve en uzun süreli temsilcisi olarak görev yapan, Staffan de Mistura, Amerikan CNN televizyonuna açıklamalar yaptı.

Anayasa komitesinin geçen hafta Cenevre'de toplanmasının ve tarafların ilk kez bir araya gelmesinin ''çok önemli'' olduğunu vurguladı.

Mistura, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Rusya ve İran'ın rejim, Türkiye ve diğerlerinin ise muhalifler üzerinde nüfuzu var. Bir sorun olduğunda görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Türkiye ve Rusya'ya güvenmek zorundayız."

Kaynak: TRT Haber