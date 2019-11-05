Dünya
Eski BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura: Tarafları ikna etmek için Türkiye ve Rusya'ya güvenmek zorundayız05 Kasım 2019 Salı 06:57 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 07:00
Eski BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarında tarafları ikna için "Türkiye ve Rusya'ya güvenmek zorundayız" dedi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'de Birleşmiş Milletler'in üçüncü ve en uzun süreli temsilcisi olarak görev yapan, Staffan de Mistura, Amerikan CNN televizyonuna açıklamalar yaptı.
Anayasa komitesinin geçen hafta Cenevre'de toplanmasının ve tarafların ilk kez bir araya gelmesinin ''çok önemli'' olduğunu vurguladı.
Mistura, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Rusya ve İran'ın rejim, Türkiye ve diğerlerinin ise muhalifler üzerinde nüfuzu var. Bir sorun olduğunda görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Türkiye ve Rusya'ya güvenmek zorundayız."
Kaynak: TRT Haber