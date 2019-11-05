ABD'nin Oakland kentinde tren istasyonunda sarı güvenlik çizgisini geçen bir yolcu dengesini kaybedip rayların üzerine düştü.

Yardımına istasyon görevlisi yetişti. Platforma çekilen yolcu son anda ölümden kurtuldu.

Kahraman ilen edilen istasyon görevlisi John O'Connor ise "Sadece işimi yaptım.Bence kim olsa aynı şekilde hareket ederdi" dedi.

Kaynak: TRT Haber