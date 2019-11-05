Dünya
ABD'de tren raylarına düşen yolcu son anda kurtarıldı05 Kasım 2019 Salı 05:50 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:54
ABD'de bir tren istasyonunda yolcu raylara düştü. Yolcu, istasyon görevlisinin yardımıyla son anda ölümden kurtuldu.
ABD'nin Oakland kentinde tren istasyonunda sarı güvenlik çizgisini geçen bir yolcu dengesini kaybedip rayların üzerine düştü.
Yardımına istasyon görevlisi yetişti. Platforma çekilen yolcu son anda ölümden kurtuldu.
Kahraman ilen edilen istasyon görevlisi John O'Connor ise "Sadece işimi yaptım.Bence kim olsa aynı şekilde hareket ederdi" dedi.
Kaynak: TRT Haber