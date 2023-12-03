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Dünya
AA 03.12.2023 22:26

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Fischer'e göre AB'nin kendi nükleer caydırıcılığına ihtiyacı var

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi nükleer caydırıcılığına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Fischer'e göre AB'nin kendi nükleer caydırıcılığına ihtiyacı var
[Fotoğraf: Getty]

Joschka Fischer, Alman Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, "Almanya nükleer silahlara sahip olmalı mı? Hayır. Avrupa mı? Evet. AB'nin kendi nükleer caydırıcılığına ihtiyacı var" dedi.

Fischer, dünyanın değiştiğine dikkati çekerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nükleer şantajla çalışıyor. ABD ve Avrupa'nın birlik içinde kalacağını umuyorum ama Donald Trump yeniden seçilirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Önceliğin konvansiyonel alanda caydırıcılık kabiliyeti olduğunu vurgulayan Fischer, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın bize öğrettiği ders de budur. Ukrayna'nın acilen etkili hava savunmasına ihtiyacı var. Avrupa olarak bizim de acilen etkili hava savunmasına ihtiyacımız var. Bunu birlikte yapmak zorundayız. Aynı zamanda siber saldırganlığa karşı caydırıcı ve savunmacı bir kabiliyete de sahip olmalıyız."

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