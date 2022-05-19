Hükümeti oluşturan partilerin Meclis Bütçe Komisyonuna sunduğu önerge, yapılan kapalı oturumda kabul edildi. Buna göre Schröder'e emekli olduktan sonra tahsis edilen ofis kapatılacak ve buradaki çalışanlar da başka birimlere kaydırılacak.

Schröder'in sadece koruma masrafları devlet tarafından üstlenilecek. Eski başbakan, emekli maaşını almaya devam edecek.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Schröder'in emekli maaşının da kesilmesini isteyen önerge sunduğu ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.

Almanya'da başbakanlık yapmış siyasetçilere görev sürelerine bağlı olarak emekli maaşı, bir ofis ile bir şoför ve koruma tahsis ediliyor.