Stoltenberg, Danimarka Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda bir karara varacaklarından emin olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "NATO içerisinde anlaşmazlık olması beklenmedik bir durum değil, çözüm buluruz." ifadesini kullandı.

"Rusya hedefine ulaşamayacak" mesajı

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, savaşın uzun sürebileceğini ve buna hazır olmaları gerektiğini kaydetti.