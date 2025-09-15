Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2025 09:22

Eski Alman Büyükelçi Heusgen: Almanya Gazze'deki soykırıma yardımdan suçlu bulunabilir

Almanya'nın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu bulunabileceği uyarısında bulundu.

Eski Alman Büyükelçi Heusgen: Almanya Gazze'deki soykırıma yardımdan suçlu bulunabilir

Eski Başbakan Angela Merkel'in dış politika danışmanlığı görevinde de bulunan Heusgen, Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Gazze'de kullanılacak silahları tedarik etmesi halinde soykırıma yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunma tehlikesi var. Bu, felaket olur." dedi.

İsrail'in İran gibi ülkelerin saldırılarına karşı kendini savunmak için kullandığı silahların tedarikinin devam edebileceğini dile getiren Heusgen, şunları söyledi:

"Ancak Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı savaşta kullanılabilecek silahların tedariki tamamen farklı bir konudur. Bu tedarikler durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de soykırım tehlikesi olduğunu tespit etmiştir. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının insani yardımın ulaştırılması için etkili önlemler alınması gibi şartlarını yerine getirmedi. Aksine insanlar açlıktan ölüyor."

Heusgen, Almanya'nın İsrail politikasında köklü değişiklik yapılması gerektiğini savunarak Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Heusgen, bugüne kadarki tutumu olan İsrail'e neredeyse koşulsuz desteğin Almanya'yı hukuki açıdan savunmasız hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Heusgen, Alman hükümetini Gazze'deki sivil halkın uğradığı büyük kayıplara yeterince tepki göstermediği için eleştirerek, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Filistin'i zaten tanıdığını ve Almanya'nın da bu konuda aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Almanya Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası başladı
10:10
Trump, Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı
10:09
Brent petrolün varili 67,12 dolardan işlem görüyor
10:12
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
09:49
Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
09:38
Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
Salda Gölü'nde gün batımı
Salda Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ