Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ZDF televizyonunda PKK terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PKK’nın eylemlerini 80’li, 90’lı ve 2000’lerin başlarından biliyoruz" diyen Gabriel, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylemek istiyorum, Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Nedenini söyleyeyim. Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti… Hepside Türkiye’de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya’da PKK’nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye’de suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için. Benim kaygım şimdi o Kürtler dendiği zaman, bu girişi savunan en son kişiyim ama şunu da söylemek gerek, Kürtler bizim en müttefikimizdi, öyle ki Batı olarak onları kullandık diyebiliriz. Çünkü kendimiz girmek istemedik. Şunu hatırlatmak isterim, Suriye’de savaş çıktığı zaman, o zamanın başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye’nin üzerinde uçuş yasakları getirmeyiz, yoksa Esed kendi halkını bombalayacak. Aman tanrım bunu yapamayız diyen ilk kişiler Avrupa ve Almanya idi. Neden? Yine mi bir Afganistan? Bize bulaşmasın dedik. Kısa bir süre sonra halkını bombaladı. Ve yine işin içindeydik, çünkü birkaç milyon mülteci oluştu."

"Gerçekleri çekinmeden cesurca söyleyenler de var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabriel'in bu açıklamalarının yer aldığı videoyu, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var!" sözleriyle Twitter hesabında paylaştı.

Kaynak: TRT Haber