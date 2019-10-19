Çin'deki Türk Öğrenci Birliği, Pekin Üniversitesinde 16. Uluslararası Kültür Festivali çerçevesinde Türk kültürünü tanıtmak amacıyla stant kurdu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, standı ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Festival alanındaki Pakistanlı öğrencilerin standını da ziyaret eden Önen, Türk öğrencilerle Barış Pınarı Harekatı için Suriye'nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Abdülkadir Emin Önen, "Pekin'den başta Başkomutanımız olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA