Eski ABD başkanları Biden'ın seçim yarışından çekilmesi sonrası açıklama yaptı

Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Biden'a teşekkür etti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilme ihtimalinin derin endişe kaynağı olduğunu ifade eden Clinton çifti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

Obama, Harris'e desteğini açıklamadı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.

Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti.

Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.