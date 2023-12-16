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Dünya
AA 16.12.2023 11:42

Eski ABD Başkanı Trump'ın avukatı hakaret davasında yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödeyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin, Georgia’da iki seçim çalışanının kendilerine iftira attığı gerekçesiyle aleyhine açtıkları davada 150 milyon dolar ödeyecek.

Eski ABD Başkanı Trump'ın avukatı hakaret davasında yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödeyecek
[Fotograf: AFP]

CNN'in haberine göre, Washington mahkemesi, Giuliani'nin, "hakaret" suçlamasıyla aleyhine açılan davada mağdurlara ödeyeceği tazminat miktarını açıkladı.

Giuliani'nin 2020 başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss'a, yaklaşık 150 milyon dolar ödeme yapacağı belirtildi.

Kararın açıklanmasının ardından hala yapmaları gereken çok şey olduğuna dikkati çeken Freeman, "Jüri, Rudy Giuliani'nin bana ve kızıma yaptıklarına tanıklık etti ve onu sorumlu tuttu ve bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere konuşan Moss ise "Rudy Giuliani'nin 2020 başkanlık seçimlerinden sonra benim ve annem hakkında söylediği yalanlar hayatımızı değiştirdi ve son birkaç yıl bizim için felaket oldu." dedi.

Giuliani hakkındaki hakaret davası

2020 başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek Aralık 2021’de Trump’ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, geçen ay Freeman ve Moss'un 2020 seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustosta ise Giuliani, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmişti.

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