İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eski Gazze Caddesi'nde El-Neccar ve Hadar ailelerine ait iki evi bombalayarak, en az 14 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

İşgal uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli yaşamını yitirdi. Bombardımanda onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde de Filistinli bir genç, İsrail güçlerinden bir keskin nişancının kurşunuyla evinin içinde vurularak öldürüldü.

İsrail savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini de bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de saldırılar gerçekleştirildi.

Çok sayıda ev ve binanın yanı sıra, kamu kurumlarının da zarar gördüğü saldırılarda ölen ve yaralananlarla ilgili toplam sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Kuşatma altındaki hastanede su ve yiyecek sıkıntısı

Bu arada 8 gündür kuşatma altında olan Kemal Advan Hastanesinde şiddetli su ve yiyecek sıkıntısı yaşanırken, İsrail ordusunun hastanenin güney kısmını tamamen yıktı.

İsrail askerlerinin buradaki sağlık personeline de baskı ve kötü muamelede bulunduğu hastanede, 12 bebeğin hala gerekli besinden yoksun bir şekilde kuvözlerde tutulduğu kaydedildi.

İsrail güçleri daha önce Gazze ve kuzeyindeki hastanelerin çoğuna baskın düzenlemiş, sağlık personeline, yerinden edilmişlere, hastalara ve yaralılara kötü muamele etmiş ve 34 sağlık personelini alıkoymuştu.