"eSIM"ler, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazzelilerin sesini duyurmaya yardımcı oluyor

Gazeteci Hind Khoudary, İsrail saldırılarının iletişim hizmetlerini durma noktasına getirmesiyle dış dünyayla iletişimini kaybetme noktasına gelen 2 milyondan fazla Gazzelinin yaşadıklarını ve "eSIM"lerin Gazzeliler için oynadığı rolü, değerlendirdi.

Khoudary, Gazze’deki gelişmeleri “eSIM” yoluyla aktarmayı başarabildiğini belirterek, Gazze’nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesinde cuma akşamı düzenlenen basın toplantısına katılırken cep telefonunun çekmediğini fark ettiğini söyledi.

İlk başta bağlantı sorununun hastaneden kaynaklandığını düşündüğünü anlatan Khoudary, çok geçmeden Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin olmadığını aktardı.

Sosyal medyayı aktif kullandığına işaret eden Khoudary, yoğun saldırıların muhatabı milyonlarca Gazzelinin neler yaşadığını arkadaşından "eSIM" temin edene kadar anlatma imkanından yoksun kaldığını belirtti.

Khoudary, arkadaşı, Mısırlı yazar ve aktivist Mirna El Helbawi’den aldığı "eSIM" ile tekrar dünyaya Gazzelilerin neler yaşadıklarını aktarabilme imkanı sunduğunu vurguladı.

İnternet hizmetinin sürekli gidip geldiğini, bu nedenle "eSIM"e güvendiğini söyleyen Khoudary, "eSIM'lerin Filistinlileri dünyaya bağlamada çok önemli olduğu kanıtlandı." dedi.

Mısırlı aktivist kardeşler, 1000'den fazla "eSIM"i Gazze’ye gönderdi

Mısırlı aktivist kardeşler Mirna ve Yara El Helbawi, Gazze'deki Filistinlilerin iletişimini yeniden tesis etmeye yardımcı olmanın yollarını arayan binlerce insan arasındaydı.

Pek çok aktivist gibi El Helbawi kardeşler, Elon Musk’tan sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink’in Gazze’de bağlantı hizmeti sağlaması için kampanya yürütüyordu.

Kız kardeşler sadece 48 saatte 2 binden fazla “eSIM”in Gazzelilere gönderilmek üzere bağışlandığını ve şu ana kadar Gazzelilere 1000'den fazla "eSIM" göndermeyi başardıklarını belirtti.

"eSIM"ler Riyad'dan Gazze Şeridi'ne gönderildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Ürdünlü pazarlama müdürü Bashar Shaheen da Filistinlilere "eSIM" temin etmek için benzer bir kampanya yürütüyor.

Shaheen, Gazze Şeridi'ne gönderdiği "eSIM"lere pek çok gazetecinin eriştiğini söyledi.

Ürdünlü iş insanı, önemli bir sorunun "eSIM"lerin çoğunun yalnızca iPhone X, iPhone11 veya yeni Android telefonlar gibi özel veya daha yeni cihazlarda çalışması olduğunu söyledi.