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Dünya
TRT Haber 31.10.2023 17:41

ABU Genel Kurulu Seul'de toplandı: Türkiye'yi TRT temsil ediyor

Asya Pasifik Yayın Birliği’nin 60'ıncı Genel Kurulu Güney Kore’nin başkenti Seul’de toplandı. 2 gün devam edecek Genel Kurul'da kamu yayıncılığının sürdürülebilirliği başta olmak üzere medyaya ilişkin birçok konu ele alınacak. Genel Kurulun son gününde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da aday olduğu ABU başkanlık seçimleri de yapılacak.

60'ıncı Asya Pasifik Yayın Birliği ABU Genel Kurulu Güney Kore’nin başkenti Seul’de toplandı.

ABU Genel Kurulu ve forumlar 2 gün boyunca devam edecek. Toplantılara tam 246 yayın kuruluşu katılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın katıldığı Genel Kurul toplantıları ve forumlarda kamu yayıncılığının sürdürülebilirliği, haberin geleceği, iklim krizi ve medya konuları ele alınacak, iş birliği imkanları değerlendirilecek.

ABU Genel Kurulun'da Güney Kore, Çin ve Japonya’nın önde gelen yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Zahid Sobacı, TRT’nin yayıncılıkta son dönemde attığı adımları anlattı.

Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu' TABİİ'ye dikkat çekti.

"5 farklı dilde hitap edilmesi için uluslararası platformu kurduk"

"5 farklı dilde çok farklı coğrafyalara hitap edecek şekilde uluslararası platformu kurmuş olduk. Türk dizileri, Amerika'dan sonra dizi ihracatında 2. sırada. Türk dizileri dünya genelinde 500 milyon izleyiciye ulaşmış vaziyette. Burada çok güçlü bir potansiyel gördük. TRT dizilerini 100 den fazla ülkeye 45 dilde satışını gerçekleştiriyoruz. Gerek satışlar gerekse Türk dizilerinin eriştiği nokta itibari ile buradaki potansiyeli değerlendirmek adına tabii projesini yaşama geçirdik."

Genel kurulda ayrıca 2024 yılında TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 61'inci ABU Genel Kurulu ile ilgili tanıtım programı da düzenlendi.

TRT Genel Müdürü Sobacı da başkanlık için aday 

Genel kurulun son gününde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da aday olduğu başkanlık seçimleri yapılacak.

Seçilecek aday 3 yıl boyunca dünyanın en büyük yayın birliği ABU'nun başkanlık görevini yürütecek. 

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