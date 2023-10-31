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Dünya
AA 31.10.2023 17:02

AP Başkanı Metsola, Gazze'nin ciddi insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

AP Başkanı Metsola, Gazze'nin ciddi insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi

Başkent Paris'te bulunan AP Başkanı Metsola, Elysee Sarayı'nda ikili görüşme öncesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Metsola ile yapılacak ikili görüşmede, 6-9 Haziran 2024'te düzenlenecek AP milletvekili seçimlerine kadar parlamentoda tamamlanması gereken yasama çalışmalarını ele alacaklarını ifade etti.

Metsola'nın girişimiyle AP'nin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından itibaren İsrail'e desteğini gösterdiğini kaydeden Macron, AP Başkanı'na hitaben "Özellikle Avrupa Parlamentosunun 19 Ekim'de kabul ettiği önergeyle İsrail'e destek ve uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı konusunda net ve inandırıcı bir ses oldunuz." dedi.

Macron, Metsola'nın Karabağ meselesinde Ermenistan'a desteğini göstermek için seferber olduğuna da dikkati çekti.

"AP insani mola çağrısında bulundu"

Metsola da "İsrail'deki saldırılar, Gazze'deki vahim durum Orta Doğu'ya gölge düşürdü." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Metsola, "Siviller hedef alınamaz, esirler serbest bırakılmalı. İsrail'in verdiği karşılık, uluslararası ve insancıl hukuka uygun olmalı. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu insani mola çağrısında bulundu." diye konuştu.

Metsola, çatışmalara insani ara verilmesiyle masumların hayatının kurtulabileceği ve uluslararası yardımın Gazze'ye ulaşabileceğini kaydetti.

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