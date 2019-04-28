Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim ordusu, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde Hama'nın batı kırsalındaki El Huveyz, El Huveyce ve El Kirkat köyleri ile Madik kalesi beldesine yüzlerce top, havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırı düzenledi.

1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, El Huveyz köyüne gerçekleştirilen saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Diğer yandan, İdlib'in güneybatısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı El Beşiriyye köyüne düzenlenen hava saldırısında iki sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesabından, El Beşiriyye köyüne düzenlenen hava saldırılarına ilişkin "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı" bilgisi paylaşıldı.

Son 1 haftada 17 sivil saldırıların hedefi oldu

İdlib ve Hama ili kasabasındaki sivil yerleşimlere son bir haftada düzenlenen hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA