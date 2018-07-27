Esed'den İdliblilere tehdit: Ya teslim olacaklar ya da ölecekler

Suriye rejim lideri Beşşar Esed, Rus TASS haber ajansına dün verdiği röportajda, "İdlibliler ya teslim olacak ya da ölecek" dedi.

ÖSO ve sivil savunma çalışanlarına "terörist" dedi

Röportajda, İdlib'in öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Esed, Özgür Suriye Ordusu ve Sivil Savunma çalışanlarını da (Beyaz Baretliler) "terörist" olarak nitelendirdi.

Rejimle anlaşmayı kabul etmeyen Sivil Savunma görevlilerini "bitireceği" tehdidinde bulunan Esed, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu vurguladı.

3 milyon sivili tehdit etti

Esed, ülkenin birçok noktasındaki rejim saldırılarından kaçarak yüzbinlerce sivilin sığındığı İdlib'deki sivilleri işaret ederek, "Teröristler her neredeyse gerekeni yapacağız" diyerek, yaklaşık 3 milyon sivili tehdit etti.

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'e zaman zaman saldırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA