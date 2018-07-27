  • 27 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.871
    EURO 5.667
  • BIST 95311.92
    ALTIN 190.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed'den İdliblilere tehdit: Ya teslim olacaklar ya da ölecekler

Esed'den İdliblilere tehdit: Ya teslim olacaklar ya da ölecekler

Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed, İdlib'e sığınan yüzbinlerce sivili ve Sivil Savunma çalışanlarını (Beyaz Baretliler) terörist olarak niteledi ve öldürmekle tehdit etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esedden İdliblilere tehdit: Ya teslim olacaklar ya da ölecekler

Suriye rejim lideri Beşşar Esed, Rus TASS haber ajansına dün verdiği röportajda, "İdlibliler ya teslim olacak ya da ölecek" dedi.

ÖSO ve sivil savunma çalışanlarına "terörist" dedi

Röportajda, İdlib'in öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Esed, Özgür Suriye Ordusu ve Sivil Savunma çalışanlarını da (Beyaz Baretliler) "terörist" olarak nitelendirdi.

Rejimle anlaşmayı kabul etmeyen Sivil Savunma görevlilerini "bitireceği" tehdidinde bulunan Esed, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu vurguladı.

3 milyon sivili tehdit etti

Esed, ülkenin birçok noktasındaki rejim saldırılarından kaçarak yüzbinlerce sivilin sığındığı İdlib'deki sivilleri işaret ederek, "Teröristler her neredeyse gerekeni yapacağız" diyerek, yaklaşık 3 milyon sivili tehdit etti.

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'e zaman zaman saldırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tehdit, suriye, idlib, Beyaz Baretliler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER