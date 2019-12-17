Suriye'de rejime bağlı savaş uçakları, Binniş beldesi, Maarşimarin, Harran ve Er Ruffa köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda, biri çocuk, ikisi kadın 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Rejim, Maarşimarin köyündeki okula ve Gadafa köyünün yakınındaki çadır kampa da varil bombalarıyla saldırı düzenledi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejimin saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Kaynak: TRT Haber