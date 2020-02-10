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Esed rejimi ve Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu
[Fotoğraf: AA]
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 17 sivil öldü.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, dün akşam geç saatlere kadar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Kefer Nuran, Kefer Naha, Cemyiet Rehhal, Şeyh Ali, Orum Es Sugra ve Etarib yerleşimlerine hava saldırıları düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılar sonucu Kefer Nuran'da 9, Şeyh Ali'de 3, Orum Es Sugra'da 2 ve Etarib'de ise 3 olmak üzere toplam 17 sivil yaşamını yitirdi.
Saldırılar soncu en az 30 sivil yaralandı.
Etiketler: son dakika idlib rusya Esed Rejimi sivil saldırılarıSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:21
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