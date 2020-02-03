Esed rejimi bombardımandan kaçan sivilleri vurdu: 7 ölü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımandan kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımandan kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.
Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
Etiketler: Beşşar Esed rejimi idlib suriyeSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:25
Yükleniyor lütfen bekleyiniz