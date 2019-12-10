Harabeye dönmüş bina, parçalanan makineler, yüzlerce ailenin geçim kapısıydı... Hepsi bombalarla yerle bir edildi. Esed rejimi İdlib'de bölge ekonomisi de vurdu.

Rejim hep stratejik noktalara sivillerin can damarlarına saldırıyor. Vurulan tekstil fabrikası da bunun bir örneği. Tekstil fabrikasında 2 bin 300 kişi çalışıyordu. Bombalanan fabrika yerle bir olmuş durumda.

Fabrikadan geriye enkaz kaldı

Savaşın ve hava saldırılarının gölgesinde yaşayan Suriyeliler, bir de ekonomik savaş veriyor. Enkaza dönen İdlib'de siviller deyim yerindeyse nefes almakta zorlanıyor. Bu tekstil fabrikası da bölge halkının geçim kaynaklarından biriydi. Ancak fabrikadan geriye enkaz kaldı.

TRT Haber ekibi yüzlerce ailenin işsiz kaldığı o fabrikaya gitti, ekmek kapılarından olanlarla görüştü.

Fabrikada üretim artık yapılamıyor. Milyonluk makineler, malzemeler kullanılamaz hale halde. Hepsi hurdaya ayrılmış durumda.

Muhammed Zihir de, o fabrikada çalışan 2 bin 300 kişiden biriydi. Hava saldırılarında hem kardeşini hem de ekmek kapısını kaybetti.

Zihir, "Buranın en büyük fabrikalarından biriydi. 20 bin ton ürün çıkarıyorduk. Yeni bir sürü ekipmanımız vardı. Pamuk getirip onu işliyorduk. Avrupa'ya Mısır'a, Asya'ya ihracat yapıyorduk. Bir kaç defa saldırı oldu 2019'da en büyük zararı gördük." diye konuştu.

Fabrikayı onaracak para yok. Para olsa malzeme bulmak imkansız. Bir de hala güvenlik endişesi var.

Rejimin sivillerle savaştığını söyleyen Zihir, "Binlerce aile ekmek yiyordu buradan. Şu anda tekrar çalıştırmamız mümkün değil. Güvenli değil bir kere ve bunları onaracak sermayeyi nereden buluruz." dedi.

Savaş, yokluk, yoksulluk.

Yüzbinlerce kişinin öldüğü kanlı savaşta neredeyse 9 yıl geride kalırken, Can damarları tıkanan masum sivillerin içinde bulunduğu duruma dünya hala sessiz.

Kamera: Fatih Şenel