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Dünya
AP 14.04.2023 10:59

Escobar'ın su aygırlarından biri trafik kazasında öldü

Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın çiftliğinde yetiştirmek üzere ülkeye getirdiği su aygırlarından biri araba çarpması sonucu öldü.

Escobar'ın su aygırlarından biri trafik kazasında öldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Escobar'ın çiftliğinin yakınlarında otoyola çıkan su aygırına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken SUV tipi bir aracın çarptığı, araçtaki kişilerin sağlık durumlarınınsa iyi olduğu belirtildi.

Yerel çevre yetkilisi David Echeverri López, konuyla ilgili, "Bu türlerin varlığının yarattığı tehlikelerden biri de bu. Birçoğu, çok sayıda aracın geçtiği otoyola çıkıyor. Bu durum insanlar için de tehlike yaratıyor" diye konuştu.

Lopez, "Su aygırları tahmin edilemez. Her an bir insana da saldırabilirler" dedi.

Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek
Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek

Bugün sadece Afrika'da Sahra'nın güneyinde yaşayan ve hipopotam olarak da bilinen su aygırları, Pablo Escobar tarafından kendi özel hayvanat bahçesinde tutulmak üzere 1980'de Kolombiya'ya getirilmişti. Escobar'ın 1993'teki ölümünün ardından su aygırları da bir turist eğlencesine dönüştü.

Escobar, çiftliğine biri erkek olmak üzere 4 hipopotam getirmişti. Ancak zamanla çoğalan hayvanların sayısı bugün 130'a kadar ulaştı. Kolombiya hükümeti bölge nehirlerinde ekosistemi değiştirdikleri gerekçesiyle su aygırlarını istilacı tür kategorisine almıştı.

Yetkililer su aygırlarının nehirlerde yaşadıklarını ve kontrolsüz şekilde ürediklerini belirterek bu hayvanların nüfusunun 8 yıl içinde 400'e kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Ağırlıkları 3 tona kadar ulaşabilen bu canlıların Kolombiya'da Puerto Triunfo bölgesinde yaşadıkları ve bölge sakinlerinin serbest şekilde dolaşan hipopotamlar görmeye alıştıkları biliniyor.

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