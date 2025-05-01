ESA uzayda şemsiye kuruyor: Ne işe yarayacak?

ESA'nın "Biomass" uydusu, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Üssü’nden Vega-C roketiyle uzaya gönderildi. Uydunun en dikkat çekici özelliği, açıldığında dev bir şemsiye şeklini alan radar anteni. ABD’li savunma firması L3 Harris tarafından tasarlanan antenin uzay ortamında tamamen açılması dokuz gün sürecek.

Biomass, özellikle uzun dalga boyuna sahip P-band sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemiyle donatıldı. Airbus tarafından geliştirilen bu radar teknolojisi, orman örtüsünün altına kadar nüfuz ederek ağaç gövdeleri, dallar ve yapraklarda depolanan karbon miktarını ölçebilecek.

“Ormanların MR’ı” niteliğinde

Uzmanlar, bu yeni teknolojiyi "ormanların MR’ı" olarak tanımlıyor. Uydu, yeryüzünden yansıyan radar sinyallerini topluyor ve bunları üç boyutlu haritalara dönüştürüyor. Bu sayede bilim insanları, küresel ölçekte orman yapısını ve karbon stoklarını eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyetle inceleyebilecek.

Bu bilgiler, hem ormansızlaşma hem de yeniden ağaçlandırma süreçlerinin izlenmesini kolaylaştıracak. Aynı zamanda sera gazı salımları ve karbon depolama kapasitesi daha doğru bir şekilde hesaplanabilecek.

Karbon ölçümüyle iklim değişikliğiyle mücadele

Uzmanlara göre, küresel ısınmanın temel nedeni, atmosfere salınan sera gazlarının, özellikle de karbondioksitin birikmesi. Ormanlar bu gazları filtreleme konusunda büyük rol oynasa da kesildiklerinde ya da yakıldıklarında bu denge bozuluyor.

ESA’nın Biomass görevi sayesinde, ormanların atmosferdeki karbonu ne kadar tuttuğu ya da saldığı daha net biçimde görülebilecek. Bu veriler, iklim modellerinin geliştirilmesine, emisyon hedeflerinin izlenmesine ve çevre politikalarının şekillendirilmesine katkı sunacak.

Sadece ormanlar değil: Yer altı ve buzullar da incelenecek

Biomass uydusunun teknolojisi sadece ormanlarla sınırlı değil. Uydu, çöllerdeki yer altı yapılarının haritalanmasından kutuplardaki buz tabakalarının izlenmesine kadar çok sayıda görev üstlenebilecek.

ESA uzmanları, bu uydunun Dünya’nın ekosistemlerine dair çok daha kapsamlı ve derinlikli bilgiler sunacağını vurguluyor.