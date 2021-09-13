Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu ile ilgili pozisyonunu bir kez daha "Uluslararası toplum Kıbrıs Türküne itibarını iade etmeli. Birleşmiş Milletler'den talebimiz, artık eşitlik temelinde bir anlaşmanın kabul görmesidir" ifadesiyle vurguladı.

"Bizim pozisyonumuz açık ve net tekrar bunu ifade etmek istiyorum ve bu ülkede yaşayan herkes de esas itibarıyla Kıbrıs’ın gerçeklerini bir kez daha değerlendirdiklerinde, bizim bu duruşumuzun ne kadar haklı olduğunu herkes zaten görüyor. Yani dediğimiz egemen eşitliğimizin tanınması."

Spehar'dan veda ziyareti



Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeh Spehar'ı kabul etti...



Ay sonunda görevinden ayrılacak olan Spehar'a görev süresi boyunca ortaya koyduğu irade ve destekten dolayı teşekkür eden Tatar, bir hafta sonra New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini söyledi.

“Rum yanlısı politikalarınıza son verin”



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'e tepki gösterdi.



Ertuğruloğlu, Lillie'in Yunan basınına yaptığı, "Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için çıkış yolu federasyondur" açıklamasını hatırlattı.



KKTC Dışişleri Bakanı, İngiltere'ye seslenerek, "Rum yanlısı politikalarınıza son verin" çağrısı yaptı.