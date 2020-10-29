İsviçre'deki Azerbaycan Diaspora Teşkilatları Şurasının düzenlediği gösteri, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin önünde bulunan ve sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin olduğu meydanda yapıldı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş'ın da destek verdiği protestoda, "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır", "Ermeni terörünü durdurun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ bizimdir bizim olacak" sloganları atıldı.

Özellikle Ermenistan ordusunun Gence, Berde ve Terter'de sivilleri katletmesine yoğun tepki gösterildi.

Şura Başkanı Ekber Gence ve diğer konuşmacılar, BM ve uluslararası topluma, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Azerbaycanlı Leyla Koç, özellikle Azerbaycan topraklarındaki sivillere saldırdığını söyledi.

Ermenistan ordusunun son saldırılarda çocukları hedef almasına tepki gösteren Koç, "İki yaşındaki çocukları katlettiler. Bütün dünya bu terörü görsün" dedi.

Cenevre'de yaşayan Dilara Panahova da Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Panahova, Avrupa ülkelerine seslenerek, Ermenistan'ın sivillere saldırılarına seyirci kalınmamasını istedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösteri boyunca İsviçre polisinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.