Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."
Fransa’da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 29, 2020
Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz.
Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum.
Etiketler: Fuat Oktay Fransa Terör SaldırısıSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 18:05
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