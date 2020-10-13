İnsani ateşkesi ilk günden ihlal eden Ermenistan ordusu, 3’üncü günde de sivil yerleşim yerlerine saldırmayı sürdürdü. Goranboy, Terter ve Ağdam bölgeleri yoğun ateş altına alındı.

Ermeni saldırılarında şimdiye kadar 41 sivil hayatını kaybetti, 207 kişi yaralandı. Bin 185 ev vuruldu.

Ermeni ordusu ateşkese rağmen cephede kaybettiği yerleri geri almak için baskın girişimlerinde bulunuyor. Azerbaycan ordusu ise saldırılara angajman kuralları gereği misli ile karşılık veriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Ağdere-Ağdam, Füzuli-Cebrayıl istikametinde saldırı girişimlerinin de başarıyla önlendiğini duyurdu. Çatışmalarda çok sayıda Ermeni asker etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Ermenistan'ın 3 insansız hava aracı da düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi. Açıklamada, cephe hattının Ağdam ili yönünde de Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gence saldırısı ile sivillerin bombardımana tutulduğunu söyledi. Saldırıları "Ermenistan’ın son faşist siyaseti" olarak niteledi.

İhlallere Rusya'dan da tepki geldi. Ateşkes ihlallerini yakından takip ettiklerini belirten Kremlin Sözcüsü, Moskova'da varılan mutabakatın uygulanmasını beklediklerini söyledi.