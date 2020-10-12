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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Görüşmelere Türkiye de katılmalı
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu.
Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini, ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.
Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD'nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti.
Etiketler: son dakika İlham Aliyev Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:05
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