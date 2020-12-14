Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandı.

Azerbaycanlı esir ve rehineler bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildi.

Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev de serbest bırakılanlar arasındaydı.

Serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan vatandaşı Esgerov, Guliyev ve Hasan Hasanov 2014'te, o dönemde Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmiş, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek istemişti.

Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.