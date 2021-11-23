Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, "Ankara ile ön koşulsuz olarak ilişkileri normalleştirmeye hazırız" dedi.

Rus basınına konuşan Unanyan, halihazırda Türkiye ile bir müzakere süreci içinde olmadıklarını belirtti.

Ancak, müzakereleri ön koşulsuz başlatmak ve ilişkileri normalleştirmek için Erivan'ın hazır olduğunu söyledi.

Sözcü, Ermenistan makamlarının bu konuda Moskova'yı doğrudan bilgilendirdiklerini hatırlattı.

Rusya'nın da bu sürece destek verdiğinin altını çizdi.

Paşinyan da masaya oturmaya hazır olduğunu ilan etmişti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Haziran ayında seçimleri kazandıktan sonra Türkiye ile masaya oturmaya hazır olduğunu ilan etmişti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek için Moskova ile bizzat müzakere yürütüyor.

Türkiye ise Erivan'dan gelecek yapıcı adımlar sonrası Azerbaycan ile beraber normalleşme sürecini başlatmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

