Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona erdi.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

10 milyar dolarlık rezervini dondurdular

ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurdu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürükledi. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

Yaşanan bu zor döneme tepki göstermek isteyen Afganistan halkı, Host kentinde dünyada dondurulan varlıkların serbest bırakılması, Taliban hükümetinin dünyaca tanınması ve Afganistan'daki altyapı projelerinin uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi talepleriyle eylem düzenledi.