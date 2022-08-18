Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada "terörizm" izine rastlanmadı
[Fotograf: Reuters]
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 14 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinde havai fişek satılan mağazada meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, terörizme dair kanıt bulunmadı.
Azatutyun'daki habere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, dün haftalık kabine toplantısında, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramian'dan patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasını istedi.
Patlamaya ilişkin çeşitli teorilerin değerlendirildiğini söyleyen Kyaramian, şu ana dek terör saldırısına veya diğer kasıtlı suça kanıt olabilecek bir iz bulamadıklarını kaydetti.
Kyaramian, şimdiye kadar elde edilen bilgilerin patlamanın ihmalden kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti.
Olay
14 Ağustos'ta Surmalu alışveriş merkezindeki havai fişek deposunun patlaması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi yaralanmıştı.
Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.
Etiketler: Ermenistan
Son Haberler
- 14:27
- 14:21
- 14:20
- 14:11
- 14:10
Sıradaki Haber
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Lviv'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz