Esgerov ve Guliyev, 2014 yılında Kelbecer'de ziyarete gittikleri köylerinde Ermenistan güçleri tarafından rehin alındı.

Çıkarıldıkları sözde mahkemede hapis cezası aldılar.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmayla serbest kaldılar.

[Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, 14 Aralık'ta Bakü'ye ulaştı. | Fotoğraf: AA]

Esgerov ve Guliyev, 6 yıl boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüler.

İki arkadaş 14 Aralık'ta Azerbaycan'a iade edildi. Hem topraklarının işgalden kurtarılmasının, hem de ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

"Asker, er yada geç gelecek diyordum."

Dilgam Esgerov, "Benim ümidim vardı. Ben onlara diyordum ki asker gelecek. Asker, er ya da geç gelecek. Çünkü biliyordum ki Sayın Cumhurbaşkanı hiçbirini kabul etmiyordu. Karabağ'ın statükosunun onlara verilmesini, bağımsız olmasını hiçbir zaman kabul etmedi." dedi.

[Dilgam Esgerov | Fotoğraf: AA]

"Cehennemi gördük"

Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Şahbaz Guliyev ise, "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım." diye konuştu.

Esgerov ve Guliyev'in yanlarındaki bir arkadaşları yakalandıkları sırada katledildi.

Onlar için esaret günleri geride kalsa da yaşadıklarını unutmak zordu.

İki arkadaş, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından başkent Bakü'de Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret etti.