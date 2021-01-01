Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fransa’nın 15 ilinde sokağa çıkma yasağının saatleri değişiyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Fransa’da koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı, 15 ilde yarından itibaren 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacak.
Söz konusu saat değişikliği, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-Belfort, Moselle, Nivre ve Saône-et-Loire illerinde hayata geçirilecek.
Diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağı halihazırda 20.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor.
Fransa hükümeti 7 Ocak'ta durum değerlendirmesi yapacak.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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