Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Ermenistan'a ait İHA imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 14:09
Sıradaki Haber
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz