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Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Han, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Toprak bütünlüğünü cesurca savunan Azerbaycan güçlerine saygılarını ileten Han, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları gereğince Dağlık Karabağ sorununu çözme arayışında Azerbaycan’ın yanında yer aldığını vurguladı.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:25
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