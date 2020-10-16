İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.