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Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "İnsani ateşkesi bozan Ermeni ordusu Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerinde yerleşim birimlerine ateş açıyor" açıklamasını yaptı.
İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Etiketler: Son Dakika Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 07:46
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