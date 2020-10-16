New York Times gazetesinin derlediği rapora göre, sonbahar aylarında koronavirüs vakaları ülkede 3'üncü kez zirveye tırmanırken, 17 eyalette son bir haftada, virüs ülkeye ulaştığından bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapıldığı açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, son 2 haftada COVID-19 vakaları ABD'nin 41 eyaletinde yükselişe devam ederken, kalan 9 eyaletteki vaka sayıları genel olarak sabit seyretti. Ülkenin hiç bir eyaletinde ise vaka sayılarında kalıcı bir düşüş görülmedi.

Bazı eyaletlerde ''hastane kapasiteleri yeterli olmayabilir'' endişesi

Mart ayından bu yana Amerika'da görülen COVID-19 pozitif vaka sayısı 8 milyonu geçerken, uzmanların özellikle söz konusu 17 eyalette gidişat hakkında uyarıda bulunduğu aktarıldı.

ABD'nin orta-batı bölümünde bulunan 17 eyalette görülen bu artışın ''benzersiz'' olduğu, yoğun bakım ünitelerinin çok sınırlı olmasının ise duyulan endişeyi artırdığı söylendi.

Johns Hopkins Üniversitesinden Dr. Caitlin Rivers, "Artış sadece yeni vaka sayısına değil, hastaneye yatış sayısına da yansıdı" sözleri ile ülke genelinde virüsün bulaşma hızına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony S. Fauci'nin de ülkenin birçok bölgesinde vakalardaki artışın önümüzdeki aylarda ''korkunç sonuçları olabileceği" konusunda uyarıları Amerikan medyasında yer aldı.

221 bin 895 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son açıklanan rakamlara göre, virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 151 artışla 8 milyon 156 bin 124'e çıktı. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 906 artarak 221 bin 895'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 280 bini, yapılan test sayısı 121 milyon 594 bini geçti.