Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor. Harekatta, Ermenistan silahlı kuvvetlerine darbe üstüne darbe indirilirken, 30 yıla yakın süredir işgal altında olan topraklar birer birer alınıyor.

Ezerbaycan'ın başlattığı harekat ile köşeye sıkışan Ermenistan ordusu ise sivil saldırılarını artırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail-Fuzuli istikametinde, direnişi kırılan Ermenistan güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Açıklamaya göre, Murov Dağı yönünde de durum, Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Çatışmalarda, çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi. Ermenistan ve sözde Karabağ bayrakları asılı olan Ermenistan çadırları ve tankları vuruldu.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sivil saldırıları sonucu 19 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. 61 kişinin de yaralandığının duyurulduğu açıklamada, 178 ev vee 43 tesisin de saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.

Ermenistan birlikleri, Terter kenti ile Ağdam, Berde ve Tovuz'a bağlı bazı köylerde yaşayan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

"Sivilleri hedef almak savaş suçudur"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin açıklamasında, "Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan'ın yönetimi sorumludur." dedi.

Ermenistan ordusunun sadece işgal altındaki bölgelerden değil, Ermenistan arazisinden de Azerbaycan'a füze ve top saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ateş açan askeri hedeflere karşılık vereceğimiz konusunda Ermenistan'ı uyarıyoruz." ifadesine yer verdi.

Ermenistan ordusuna ağır darbe vuruldu

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını teker teker kurtarıyor. Geri alınan bölgelerde, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri araç da ele geçirildi. TRT haber ekibi, o araçları görüntüledi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını geri almaya yönelik harekatı sürüyor. Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı araç ele geçirildi. pic.twitter.com/hhq5rw9WmW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 2, 2020

Çatışmanın izlerini taşıyan, hasar görmüş o araçlar, Azerbaycan'ın askeri bir kışlasında tutuluyor.

Ermenistan ordusunun zırhlı araçları imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında başlatılan harekatta çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizatın imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Azerbaycan Ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti. Çatışmada çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

27 Eylül ile 2 Ekim saat 20.00 arasında Ermenistan ordusuna verilen kayıplar şu şekilde sıralandı:

"230 taneye kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komut-gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç, 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi."