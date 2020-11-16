Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın istifa ettiği bildirildi.
Mnatsakanyan'ın istifasını Bakanlık Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook'tan duyurdu.
Mnatsakanyan, Mayıs 2018'de bakanlık koltuğuna oturmuştu.
Ermenistan gergin
Ermenistan'da halk, Karabağ'daki hezimetin ardından hükümetin istifasını istiyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: Ermenistan Son DakikaSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:18
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