Mnatsakanyan'ın istifasını Bakanlık Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook'tan duyurdu.

Mnatsakanyan, Mayıs 2018'de bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Ermenistan gergin

Ermenistan'da halk, Karabağ'daki hezimetin ardından hükümetin istifasını istiyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." ifadelerini kullanmıştı.