Dünya
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma07 Ocak 2020 Salı 18:58 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 21:52
Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan Ferzeli Ferzeliyev isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.
Kaynak: AA