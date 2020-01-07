ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin gerekçelerini sıraladı, Ortadoğu'da yıkıma neden olan operasyonlara imza attığını ve terör kampanyasını sürdürdüğünü ifade etti.

Süleymani'yi durdurmak için ve daha fazla Amerikalının ölümünü önlemek için operasyona karar verdiklerini belirten Pompeo operasyonun yasalara uygun olduğunu söyledi. Pompeo BM'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini savundu. Mike Pompeo "Eğer İran kötü bir seçim yaparsa Trump yine ciddi bir şekilde yanıt verecek." uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın Süleymani'nin Bağdata diplomatik amaçlarla gittiği açıklamasının ise doğru olmadığını belirterek "Buna kim inanır, fantastik bir görüş ve İran'ın propagandası." diye konuştu.

Pompeo İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasına da asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber