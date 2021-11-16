Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermeni birlikler; 15 Kasım saat 16.15'ten 16 Kasım 04.30'a kadar Kelbecer ilinin Yellice ve Barmagbine, Gedebey ilinin Galakent, Daryurd, Novoivanovka ve Garaveliler, Tovuz ilinin Ağbulag, Ağdam, Garalar, Goşa, Kohanebi, Hacallı Alibeyli ve Esrik Cirdahan köyleri ile Ağstafa ilinin Köhnekışlak köyü istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına aldı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlemek için Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu aktarıldı.

Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu açıklandı.