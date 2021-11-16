Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'nın başkentinde 2 ayrı patlama
[Fotoğraf: Reuters]
Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.
Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
Patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü, sosyal medyada paylaşılan videolara yansıdı.
Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.
Etiketler: Afrika
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