Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.

Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü, sosyal medyada paylaşılan videolara yansıdı.

Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.