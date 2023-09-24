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Dünya
AA 24.09.2023 20:54

Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verildi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı.

Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verildi
[Fotograf: Reuters]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

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