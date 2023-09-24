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Dünya
AFP 24.09.2023 20:38

Nijer Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı

Nijer, Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini süresiz yasakladı.

Nijer Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı

Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) web sitesine göre, Nijer, Fransız uçaklarının ülkenin hava sahası üzerinde uçmasını yasakladı. 

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar Nijer güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki Niamey 101 isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

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