Ermenistan güçleri tarafından Hocalı'da savunmasız 613 sivilin hunharca katledildiği, türlü işkencelerin uygulandığı o kara gecede neler yaşandı? Ermenistan güçlerini destekleyenler kimlerdi?

Yaşananları TRT Haber'e anlatan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Katliam gecesi, soykırım gecesi 5 binin üzerinde kişi Hocalı'dan kovuldu. Geride kalan kişiler ise canlarını kurtarmak için Ağdam'a doğru yola çıktılar ama oraya ulaşamadılar." dedi.

"Ermenistan, soykırımı Sovyetler Birliği'nin desteğiyle yaptı"

Hocalı'ya saldıran Ermeni güçlerinin yalnız olmadığını söyleyen Mustafayeva, "Ermenistan silahlı birlikleri geçmiş Sovyetler Birliği'nin 336. Motorize Piyade Alayının desteğiyle bu soykırımı yaptılar." diye konuştu.

Saldırı; askeri bir amaçtan çok kadim Türk yurdu Hocalı'yı tümüyle yok etmeye yönelikti.

Ermenistan güçleri yalnızca saldırı yapmıyor aynı zamanda savunmasız sivillere işkence ediyorlardı. İnsanlık dışı muameleden kaçmaya çalışanlar, çevredeki ağaçlık alanlara sığındılar, ancak başarılı olamadılar. Gün ağardığında ise o alanlar, sivillerin işkenceye maruz kalmış cansız bedenleriyle kaplıydı.

Narmina Mustafayeva, sözlerini şöyler sürdürdü;

O zaman Hocalı öyle bir stratejik yerdeydi ki, Şuşa ile Ağdam arasındaydı. Orada havalimanının da olması o bölgede onu daha çok stratejik yaptı. Bir taraftan da neden buna soykırım diyoruz; Çünkü o dönemde yaşayanların sadece Azerbaycanlı oldukları için katledilmeleri belki de onlar için en büyük maksatlardan biriydi.

"Tabii ki biz gitmedik, geri çekilmedik"

Şehre saldırıldıktan sonra yakalananlar, nerede yakalanıyorlarsa ketlediliyorlarmış. Azerbaycanlılar öldürülsün, bunu acımasızca yapalım ki bir ders olsun gibi. Korksunlar, geri çekilsinler daha çok toprak işgal edelim diye. Amaç korku yaratmaktı. Tabii ki biz gitmedik, geri çekilmedik. İnsanlarımız kendi dilleriyle söylediler, burada kalacağız dedik. Korkmuyoruz dedik.

"Sorumluları ödüllendirdiler, adalet önünde hesap verecekler"

O dönemde biliyorsunuz Serj Sarkisyan Ermenistan'ın Savunma Bakanıydı. O Hocalı katliamını yapanlardan biriydi. Sonradan onun Cumhurbaşkanlığına getirilmesi onun için bir ödül oldu. Bizim çabalarımız, uluslararası örgütlerin çabaları sayesinde onların da adalete teslim edileceği günü bekliyoruz.

613 sivil Hocalı'da katledildi

İlk olarak TRT aracılığıyla dünyaya ulaştırılan bu insanlık suçuna ait belge görüntüler, yüz yıllık bir nefretin, çok eski bir tarihte değil 1992 yılında Kafkaslardaki son yansımasıydı.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o gecede, 23'ü çocuk, 106'sı kadın, savunmasız 613 sivil katledildi.

Azerbaycan halkı, katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini istiyor.

Kamera: Necmi Hastürk