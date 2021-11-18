Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni askerler Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin dün yerel saatle 17.54'ten 22.52'ye kadar Şemseddin ilinin Çınarlı ve Muğancık köylerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşı tarafa misillemede bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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